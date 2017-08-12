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Trump'dan bir tehdit de Venezuela'ya!

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Trump'dan bir tehdit de Venezuela'ya!
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki iç karışıklıkla ilgili olarak bu ülkeye yönelik askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi.

New Jersey'de bir golf kulübünde tatiline devam eden Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Venezuela'daki ulusal kurucu meclis seçimlerinin ardından süren şiddet olaylarına yönelik seçeneklerinin neler olduğu sorulan Trump, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." dedi.

Trump, dünyanın başka bölgelerinde asker bulundurdukları gibi Orta Amerika ülkesi Venezuela için de bu seçeneği değerlendirebileceğini dile getirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek, muhalefetin boykotuna rağmen 30 Temmuz'da kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı. Venezuela Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamada, söz konusu seçimlerde 8 milyon kişinin oy kullandığı bildirilmiş ancak muhalefet katılımın 2-3 milyon düzeyinde kaldığını savunmuştu.

Maduro hükümetine karşı mart ayı sonundan bu yana devam eden protestolarda en az 125 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Nicolas Maduro yönetimi, muhalefetin aşırı sağcı radikaller ve suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor. Muhalefet ise ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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