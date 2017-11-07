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Trump'dan Suudilere destek

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Trump'dan Suudilere destek
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da yaşanan gözaltılara destek verirken, sosyal medya hesabından "Kral ve veliaht prens ne yaptıklarını biliyor" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgasına ilişkin Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar." mesajını paylaştı. Trump ayrıca mesajında, "Şu kötü davrandıklarından bazıları yıllarca ülkelerini sağdılar" ifadesine yer verdi.

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