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Trump'ı protesto için yürüdüler
Trump'ı protesto için yürüdüler
ABD Başkanı Donald Trump, kadınlara ilişkin söylemleri nedeniyle ülke genelinde düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü ile protesto edildi.
22 Ocak 2017 Pazar 10:12
Etiketler:
abd
,
trump
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kadın
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.