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Trump'ın araçları Asya ziyareti öncesi böyle taşındı

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Trump'ın araçları Asya ziyareti öncesi böyle taşındı
ABD gizli servisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Donald Trump’ın 12 günlük Asya ziyareti öncesi araç filosunun nasıl nakledildiğini gösterdi.

Trump hatfa sonu Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam ve Filipinleri kapsayan 12 günlük bir Asya gezisine çıktı.10 yıldan uzun bir süre sonra bir Amerikalı liderin kıtadaki en iddialı turu olarak gösterilen bu seyahat, Trump’ın japonya Başbakanı Shinzo Abe ile “dostça bir golf oyunu” olarak nitelendirilen etkinlikle başladı.

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Gizli servisin paylaştığı fotoğraflarda C-17 Globemaster isimli kargo uçaklarına yüklenen otomobiller görülüyor. Araçların arasında Trump için özel olarak Cadillac tarafından üretilen resmi makam otomobili “The Beast” de yer alıyor.

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İşte o tweet:

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