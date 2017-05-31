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Trump'ın başını yakacak 'Rusya' belgeleri

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Trump'ın başını yakacak 'Rusya' belgeleri
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in ABD Kongresi'nin Rusya soruşturması kapsamında kendisinden talep ettiği bazı belgeleri vermeye hazır olduğu iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve Michael Flynn'e yakın bir isme dayandırılan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin kendisinden istediği belgeleri sunacak.

Söz konusu belgelerin ilk bölümünü 6 Haziran'da sunacağı bildirilen Flynn, daha önceki açıklamasında kişisel haklarının güvende olmadığını savunarak elindeki bilgi ve belgeleri sunmama kararı aldığını söylemişti.

İsmi açıklanmayan kişi, Flynn'in işletmesine gönderilen iki davetiyeye cevaben istenen belgelerin tamamının sunulacağını ancak Flynn'in şahsına gelen davetiyeyle ilgili komiteden sonra kararın verileceğini belirtti.

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr ile Başkan Yardımcısı Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner, Flynn'in elindeki belgeleri gizlemeye devam etmesi halinde bunun "Kongre'yi küçümsemek" anlamına geleceğini açıklamıştı.

Michael Flynn, 22 Mayıs'ta ABD Kongresi'ne gönderdiği mektupta anayasanın 5. maddesine atıfla Rusya soruşturması kapsamında elindeki belgeleri sunmama ve ifade vermeme hakkını kullanacağını duyurmuştu.

Daha önce Flynn, Senato İstihbarat Komitesi'nin davetini ancak aleyhinde dava açılmaması kaydıyla kabul edeceğini söylemiş ancak bu talebi kabul edilmemişti.

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