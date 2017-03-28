Trump’ın damadı ifade verecek

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve yardımcısı Jared Kushner, Trump'ın kampanya ekibinden bazı isimler ile Moskova Yönetimi arasındaki ilişkileri inceleyecek Komite'ye gönüllü olarak ifade vermeyi kabul etti.

Kushner’in gönüllü ifade vermeyi kabul ettiğine yönelik açıklama, Beyaz Saray’dan geldi. Sözcü Sean Spicer, “Kushner’in yönetimsel ayrıcalığından faydalanmayacağını ve ifade vereceğini” ifade etti.

ABD istihbarat birimleri, geçen yılki başkanlık seçimleri sırasında yaşanan hack vakalarının Demokrat aday Hillary Clinton’a karşı ve Cumhuriyetçi Donald Trump lehine gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Amerikan New York Times gazetesi, Senato İstihbarat Komitesi’nin Kushner’i, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kilyask ile ayarladığı görüşmeler nedeniyle sorgulamak istediğini yazdı.

Hükümet yetkililerine göre; geçiş döneminde gerçekleştirilen görüşmelere, daha önce açıklanmamış bir isim de katıldı. Söz konusu bu isim ise, Vneşekonombank’ın Genel Müdürü Sergey N. Gorkov.

Beyaz Saray, Kislyak ile Kushner arasında Aralık ayında gerçekleşen bir görüşmeden haberdar olduğunu açıklamıştı. Trump Tower’daki bu görüşmeye Rusya ile ilişkileri nedeniyle Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’ndan istifa etmek zorunda kalan Mike Flynn’in de katıldığı biliniyor.

Ancak aynı ay içinde Kislyak’ın Kushner ile ikinci bir görüşme istediği, Kushner’in de yardımcısını toplantıya gönderdiği belirtildi. Yine Kislyak’ın talebi üzerine, Kushner daha sonra Vneşekonombank Genel Müdürü Sergey N. Gorkov ile buluştu. Gorkov’un yönettiği banka, Kırım’ın ilhakının ardından ABD’nin yaptırım listesine alınmıştı.