Trump'ın danışmanından Gülen yorumu: 'Biz olsak kellesini isterdik'

Trump'ın siyasi kampanya danışmanı Malloch, ABD'nin Fettullah Gülen'i iade etmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kampanya danışmanlığını yapan Theodore Roosevelt Malloch, ABD'nin, Türkiye'nin makul talebi olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini yerine getirmekte başarısız olduğunu söyledi. Malloch, "Türkiye, ABD'nin yasal bir şekilde seçilmiş başkanını devirmek isteyen bir kişiye ev sahipliği yapsaydı biz, onun kellesini isterdik" dedi.

'FETÖ ULUSLARARASI ÖRGÜT'

Polis Akademisi ve Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2'nci Güvenlik Sempozyumu, 'Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ' sloganıyla Kundu turizm bölgesindeki bir otelde başladı. Sempozyumun açılış konuşmacıları arasında yer alan ABD Başkanı Trump'ın siyasi kampanya danışmanı Malloch, FETÖ'nün uluslararası terör örgütü olduğunu söyledi.

Türkiye ile ABD'nin uzun süredir dost ülkeler olduğunu belirten Malloch, iki ülkenin ilişkilerinde sağduyuya ihtiyaç olduğunu söyledi. Özellikle terörizmle mücadele ederken, uzun vadede sağlam ilişkiler oluşturmanın gerekliliğine vurgu yapan Malloch, "İlişkinin bozulmadan bunun yapılması gerekiyor. Bu ilişki bozulmasının getireceği sonuçlar, iki taraf için büyük olacaktır ve teröristlere fayda sağlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri Türkiye, ABD'nin yanında olmuştur. ABD-Türkiye ilişkilerinin temelinde, bunu devam ettirmek istiyoruz. Soğuk savaş boyunca Türkiye, NATO'da büyük bir rol üstlendi. Kendi coğrafyasında nükleer tehditle karşı karşıya kaldı. Bu ilişkinin eşsizliğini vurgulamamız gerekiyor. ABD ve Türkiye ilişkisi, dünya istikrarı, ekonomi işbirliği ve gelişim açısından çok önemlidir" dedi.