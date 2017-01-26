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Trump'ın 'güvenli bölge' açıklamasına ilk tepki

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Trump'ın 'güvenli bölge' açıklamasına ilk tepki
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, "Bunun olası tüm sonuçları iyi hesap edilmeli." dedi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, "Bunun olası tüm sonuçları iyi hesap edilmeli." dedi.

Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, böyle bir kararın, Suriye'de sığınmacılarla ilgili durumu daha da kötüleştirmemesinin önemli olduğunu belirterek, "Olası tüm sonuçları iyi hesap edilmeli." ifadelerini kullandı.

Peskov, bu konuda ABD ile görüşmediklerini ve bunun Washington'un kendi kararı olduğunu dile getirdi. 

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