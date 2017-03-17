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Trump'ın o iddiası elinde patladı!

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Trump'ın o iddiası elinde patladı!
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ın telefonlarının seçimlerden önce ya da sonra dinlendiğine ilişkin bir kanıt olmadığını belirtti.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Richard Burr, Trump’ın telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiasını reddetti.

Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın başkanlık seçimleri sırasında Trump Tower’daki telefonları dinlettiğini öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, konuya ilişkin açıklamasında, Komite raporuna rağmen Trump’ın iddiasının arkasında olduğunu söyledi.

Burr, Komite Başkan Yardımcısı Mark Warner ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Elimizdeki bilgilere dayanarak, Trump Tower’ın 2016 Seçimleri’nden önce ABD Yönetimi’nin herhangi bir unsuru tarafından izlendiğini gösteren hiçbir kanıt görmedik” dedi.

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