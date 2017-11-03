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Trump'ın ziyareti öncesi bombardıman uçakları...

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Trump'ın ziyareti öncesi bombardıman uçakları...
ABD Başkanı Trump'ın Asya ziyareti öncesi Pasifik'ten kalkan bombardıman uçakları Kore Yarımadası'nda tatbikat düzenledi.

Güney Koreli askeri yetkili yaptığı açıklamada, ABD'nin Guam Adası'ndan kalkan B-1B tipi 2 ağır bombardıman uçağı ile Güney Kore'nin iki F-16 savaş uçağının Güney Kore'nin doğusundaki bir bölgede tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, tatbikatı kınadığını belirterek, ABD'nin nükleer savaş çıkarmanın yollarını aradığını öne sürdü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın 5-14 Kasım tarihlerinde Asya turuna çıkarak, Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret etmesi bekleniyor.

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