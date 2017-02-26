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Trump'tan, 30 sene sonra bir ilk

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Trump'tan, 30 sene sonra bir ilk
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel yemeğine katılmayacağını açıkladı.

Trump'ın açıklaması, Beyaz Saray'ın bir basın brifingine ülkenin önde gelen medya kuruluşlarını almaması sonrası gerilimin tırmandığı günlerde geldi.

Trump, Twitter hesabından "Bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katılmayacağım. Lütfen oradaki herkese iyi dileklerimi iletin ve harika bir akşam geçirin" açıklamasını paylaştı.

Trump seçim kampanyasından bu yana sık sık medyayı "yalan haber" yapmakla suçluyor.

Donald Trump, son olarak bir tweet'le isim vererek, engellenen medya kuruluşlarını hedef almış, "SAHTE HABER medyası, bilerek doğruları söylemiyor. Ülkemize yönelik büyük bir tehlike" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteciler, ünlüler ve politikacıları biraraya getiren görkemli basın etkinliğine, 1924'ten bu yana göreve gelen her ABD başkanının en az bir defa katıldığı biliniyor.

Başkanlar yemek davetinde basın temsilcileri için neşeli bir konuşma yaparak geleneği sürdürüyor.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, 8 kez geleneksel yemekte boy gösterdi.

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