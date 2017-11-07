Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump'tan bireysel silahlanmaya destek

»
Trump'tan bireysel silahlanmaya destek
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin "Eğer (saldırganı) öldüren kişinin silahı olmasaydı 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu." dedi.

Asya ziyaretlerini Güney Kore'de devam ettiren Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Ülkede silah alımını daha da zorlaştıracak bir çözüm düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "Eğer bu yapılmış olsaydı, 3 gün önce yaşanan durumda bir değişiklik olmazdı ve saldırganı öldüren cesur kişinin elinde silahı olmazdı." yanıtını verdi. 

Trump, "Ben sadece şunu söyleyebilirim, Eğer (saldırganı) öldüren kişinin silahı olmasaydı, 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu. Benim bu konudaki düşüncem budur." ifadelerini kullandı. 

Yerel güvenlik güçleri, kilise saldırganının, o civarda bulunan başka bir vatandaş tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan bireysel silahlanmaya destekTrump'tan bireysel silahlanmaya destekİbadi'den peşmergeye uyarıİbadi'den peşmergeye uyarıBarzani şimdi de Rusya'ya göz kırptıBarzani şimdi de Rusya'ya göz kırptıRusya: "Suriye kongresi ertelenmedi"Rusya: "Suriye kongresi ertelenmedi"İskoç parlamentosunda bomba paniğiİskoç parlamentosunda bomba paniğiTrump'ın araçları Asya ziyareti öncesi böyle taşındıTrump'ın araçları Asya ziyareti öncesi böyle taşındıSuudi Arabistan: Lübnan'ı savaş ilan eden bir ülke olarak göreceğizSuudi Arabistan: Lübnan'ı savaş ilan eden bir ülke olarak göreceğizSuudi Bakan'dan İran'a çok sert mesaj!Suudi Bakan'dan İran'a çok sert mesaj!Suudi Prens öldürüldü mü?Suudi Prens öldürüldü mü?Irak'ta gayrimeşru referandumuna oy veren vekillere idam şoku!Irak'ta gayrimeşru referandumuna oy veren vekillere idam şoku!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti