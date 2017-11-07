Trump'tan bireysel silahlanmaya destek

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin "Eğer (saldırganı) öldüren kişinin silahı olmasaydı 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu." dedi.

Asya ziyaretlerini Güney Kore'de devam ettiren Trump, Teksas'taki kilise saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkede silah alımını daha da zorlaştıracak bir çözüm düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "Eğer bu yapılmış olsaydı, 3 gün önce yaşanan durumda bir değişiklik olmazdı ve saldırganı öldüren cesur kişinin elinde silahı olmazdı." yanıtını verdi.

Trump, "Ben sadece şunu söyleyebilirim, Eğer (saldırganı) öldüren kişinin silahı olmasaydı, 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu. Benim bu konudaki düşüncem budur." ifadelerini kullandı.

Yerel güvenlik güçleri, kilise saldırganının, o civarda bulunan başka bir vatandaş tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.