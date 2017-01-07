Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump'tan çarpıcı Rusya açıklaması

»
Trump'tan çarpıcı Rusya açıklaması
Son dönemde Rusya ile ABD arasındaki ipler gerilirken, 20 Ocak'ta görevine başlayacak Donald Trump'tan ilginç Rusya açıklaması geldi. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir" dedi

Barack Obama yerine 20 Ocak’ta ABD Başkanlığı koltuğuna geçecek olan Donald Trump, Rusya ile ilişkilerde ‘pozitif’ olma yönünde mesajlar verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, dünyada yeterince sorun olduğunu başkanlık görevini yürütmeye başladığında Rusya’nın ABD’ye çok daha fazla saygı göstereceğini ve iki ülkenin birçok sorunun çözümünde beraber çalışabileceğini belirtti.

İşte Trump’ın açıklamaları

“Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir. Dünyada yeterince sorun var. Görevime başladığımda Rusya, ABD’ye şimdikinden daha çok daha fazla saygı gösterecek ve belki iki ülke birçok problemin çözümünde birlikte çalışabilecek”

ABD 35 DİPLOMATI ‘İSTENMEYEN ADAM’ İLAN ETMİŞTİ

ABD, bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan çarpıcı Rusya açıklamasıTrump'tan çarpıcı Rusya açıklamasıTürk askeri Başika'dan çekiliyorTürk askeri Başika'dan çekiliyorPatlama sesi Türkiye'den duyulduPatlama sesi Türkiye'den duyulduABD istihbaratı: "Putin seçimlere karıştı"ABD istihbaratı: "Putin seçimlere karıştı"ABD'deki havalimanına silahlı saldırıABD'deki havalimanına silahlı saldırıSüleyman Şah Türbesi'nin ilk yeri PKK'nın eline geçti!Süleyman Şah Türbesi'nin ilk yeri PKK'nın eline geçti!İBB'den Avrasya Tüneli ve Metro açıklamasıİBB'den Avrasya Tüneli ve Metro açıklaması105 yaşındaki bisikletçiden dünya rekoru105 yaşındaki bisikletçiden dünya rekoruRusya’dan kritik Suriye hamlesiRusya’dan kritik Suriye hamlesiTrump'tan Obama'ya büyükelçi şokuTrump'tan Obama'ya büyükelçi şoku
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti