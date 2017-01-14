Trump'tan çarpıcı Rusya açıklaması

Başkanlık görevine kısa süre sonra başlayacak olan Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin Rusya ve Çin'le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

Trump, “Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden onlara yaptırım uygulayasınız ki?” dedi.

Ayrıca Trump yemin töreninin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşma fikrine açık olduğunu ifade etti.

ABD’nin yıllardır yürüttüğü “Tek Çin” politikasına devam edip etmeyeceğini sorulması üzerine ise bu konuyu havada bırakarak, “Her şey müzakere edilecek” dedi.

“Tek Çin” politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan’ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.

Trump daha önce verdiği bir röportajda “Tek Çin politikasını tamamen anlıyorum ancak Çin’le bir anlaşma yapamadığımız sürece neden bu politikanın bizi kısıtlayabileceğini anlamıyorum” demişti.