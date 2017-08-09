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Trump'tan dünyayı şoke eden çıkış

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Trump'tan dünyayı şoke eden çıkış
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'den yapılan açıklamalara cevap olarak “Umarım nükleer gücü hiç kullanmak zorunda kalmayız" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore ve Amerika arasında karşılıklı gerilim mesajlarının verilmesiyle birlikte, Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda nükleer silah tehdidinde bulunarak, "Başkan olarak ilk emrim nükleer cephaneliğimizin yenilenmesi ve modernize edilmesiydi. Şu anda hiç olmadığı kadar güçlü ve sağlam. Umarım bu gücü hiç kullanmak zorunda kalmayız ancak dünyanın en güçlü ulusu olmadığımız bir zaman asla olmayacak” ifadelerini kullandı.

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