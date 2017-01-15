Trump'tan flaş karar

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump’ın, 20 Ocak'taki devir teslim töreninde Garnizon Komutanı Schwartz'ı görevden alacağı belirtildi.

ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın 20 Ocak'taki devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Errol Schwartz'ın tören günü görevden alınacağı ve aynı gün yerine başka bir generalin atanacağı bildirildi.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta başkanlık devir teslim gününün ortasında görevden alınmasının, ülke tarihinde ilk defa gerçekleşeceğini söyleyerek, bunun "sıra dışı bir karar" olduğunu belirtti.

Devir teslim sırasında başkentteki askeri hava desteği ve binlerce silahsız korumaya ulusal güvenlik kuvvetiyle komutanlık edeceğini kaydeden Schwartz, aylarca planlamasında çalıştığı tören gününde görevden alınmasının makul bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Korgeneral Schwartz, “Askerlerim o gün caddelerde olacak. Onları uğurlayacağım ama kışlaya geri dönerken karşılayamayacağım. Ben asla bir savaşın ortasında bir görevden ayrılmayı planlamadım.” sözleriyle karara tepki gösterdi.

PENTAGON'DAN 'SORUN YOK' AÇIKLAMASI

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Jamie Davis, yaptığı açıklamada, Korgeneral Schwartz’ın yerine görevi devralacak generalin görevi tamamlamaya hazır olduğunu ve törenle ilgili bir sorun bulunmadığını kaydetti.