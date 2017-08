Trump'tan flaş karar

Her açıklaması ve her hamlesi olay yaratan ABD Başkanı Donald Trump'ın tatile çıkacağını açıklaması büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Daha önce verdiği demeçlerde, “Tanıdığım başarılı insanların büyük çoğunluğu tatil yapmıyor” diyen Trump, 17 günlük golf tatiline çıkma kararı aldı. Associated Press’in haberine göre Trump, bu ay içerisinde Beyaz Saray’dan ayrılacak ve New Jersey’de sahibi olduğu golf kulübüne gidecek. Beyaz Saray, bu iddiayı ne yalanlayıp ne de doğrularken, Trump’ın kongre üyelerine sağlık yasasını geçirmek için her gün işlerine gitmelerini istediği kaydedildi.

ABD başkanlarının genelde Ağustos ayında tatile çıktığı bilinirken, Trump seçim döneminde, “Oval Ofis’ten pek çıkmayacağım, Beyaz Saray’da terimin son damlasına kadar çalışarak, halkımız için iyi anlaşmalar yapacağım” demişti. Seçmene eski başkan Obama’yı da kötüleyen Trump, Obama ailesinin 476.000 dolarlık İspanya tatilini de eleştirmişti.

Yakın zamanda Beyaz Saray’da göreve başlayan Trump’ın tatilleri ise şimdilik 30 milyon dolara maloldu.