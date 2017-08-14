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Trump'tan 'ırkçılık' açıklaması

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Trump'tan 'ırkçılık' açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, tatilini planlanandan önce tamamlayarak Washington'a döndü. Trump'ın ilk açıklaması Virginia Charlottesville'de yaşanan ırkçı olaylarla ilgili oldu. Trump bu kez isim vererek aşırı sağcıları ve neo nazileri kınadı.

Trump New Jersey tatili sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Hafta sonunda Charlottesville'deki şiddet eylemleriyle ilgili ırkçı grupları kınamadığı için yoğun eleştiriye uğrayan ABD Başkanı bu kez o grupları açıkça hedef aldı.

Ku Kluk Klan, neo naziler, beyazların üstünlüğünü savunan gruplar ve diğer nefret gruplarını 'iğrenç' olarak niteledi.

Trump, suç işleyenlerden hesap sorulacağını söyledi.

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