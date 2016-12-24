Trump'tan İsrail'e destek

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'İn Filistin'deki işgalleri ve yerleşim yerleri ile ilgili kararından sonra Trump'tan şoke eden bir açıklama geldi.

Oylama öncesi İsrail için devreye giren Trump, kararın onaylanmasından sonra ise '20 Ocak'tan sonra her şey değişecek' mesajı verdi.



BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini ve yeni yerleşim planını 'derhal durdurması' kararını onaylamasının ardından açıklama yapan ABD'nin yeni Başkanı Trump söz konusu kararı eleştirdi.



Oylama öncesinde Obama yönetimini karar tasarısını veto etmeye çağıran ve darbeci Abdülfettah El Sisi'yi bizzat arayarak oylamayı ertelemesini isteyen Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı onaylamasından sonra sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "20 Ocak'tan sonra BM'de her şey farklı olacak" mesajını paylaştı.







Obama yönetiminin de karar oylamasında 'çekimser' kalması tasarının Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesini sağladı. Daha önce İsrail'in Filistin'deki işgali ile ilgili bütün kararları veto eden ABD, ilk kez İsrail aleyhine bir kararın geçmesini 'çekimser' kalarak onayladı.

