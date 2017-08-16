Trump'tan Kim Jong Un'a "Guam" çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Guam'ı füze ile vurmayı erteleme kararının 'akıllıca' olduğunu söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim Jong Un çok akıllıca ve iyi bir karar verdi. Alternatifi yıkıcı ve kabul edilemez olurdu" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kim Jong Un'un Guam'ı vurma planını ertelediğini ve harekete geçmeden önce ABD'nin yaklaşımını bir süre daha izleme kararı aldığını duyurmuştu.