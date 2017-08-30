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Trump'tan Kuzey Kore çıkışı

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Trump'tan Kuzey Kore çıkışı
ABD Başkanı Trump, ABD ile Kuzey Kore'nin görüştüğünü belirterek, çözümün ‘konuşmak' olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 senedir ABD ile Kuzey Kore'nin görüştüğünü belirterek, çözümün ‘konuşmak' olmadığını söyledi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Kuzey Kore'yle 25 senedir konuşuyor ve onlara haraç veriyor. Konuşmak çözüm değil!" 

​Trump, Japonya'nın üzerinden geçen bir balistik füze fırlatmasının ardından, Kuzey Kore'ye karşılık vermek için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

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