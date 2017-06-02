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Trump'tan PKK'ya büyük kıyak!

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Trump'tan PKK'ya büyük kıyak!
ABD'nin 2018 mali yılı savunma bütçesinde Suriye’deki eğit-donat programına 500 milyon dolar ayrıldı. Eğitim verilen gruplara RPG-7 roketatar, AT-4 tanksavar gibi ağır silahların verilmesi öngörülüyor. Yani PKK da dolaylı olarak ihya edilecek.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 2018 savunma bütçesine ilişkin çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar var..

Buna göre Trump yönetimi, Irak ve Suriye’deki eğit-donat  programları için 2018 mali yılı savunma bütçesindeki 64 milyar dolarlık Dış  Operasyonlar Fonu'ndan 1 milyon 769 milyon dolar ayırdı.

Söz konusu miktarın 1 milyar 269 milyon dolarının Irak’ta yürütülen  eğit-donat programına, kalan 500 milyon dolarlık kısmının ise Suriye’deki  eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

Bütçeye ilişkin ortaya çıkan belgeye göre, Suriye’de IŞİD ile mücadele etmek üzere 25 bin milisin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu ifade edilirken, ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara  ayrılacağı kaydedildi.

Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara  verilecek olan silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahların da  bulunması dikkat çekti.

Söz konusu silah listesinde 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin  adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet  Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9  tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet  havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü  ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilecek ekipmanlar arasında  listelendi.

Belgede, silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye  muhalefeti” ibaresi kullanılsa da bu silahların büyük bölümünden PKK’nın Suriye  kolu PYD/YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin yararlanacağı belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Suriye’nin çeşitli bölgelerinde desteklediği az  sayıda IŞİD karşıtı Arap grubun da bu silahlardan faydalanacağı ifade ediliyor.

Pentagon'un bütçe belgesinde, söz konusu silahların tedarik edilmemesi  durumda "ABD’nin IŞİD ile mücadelesinin sekteye uğrayacağı" ve "Suriye’de  ortaklık yaptıkları kuvvetler nezdindeki güvenirliğinin zedeleneceği" savunuldu.

Pentagon'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.  Bütçenin ise ekim ayında Kongre'de onaylanması bekleniyor.

Beyaz Saray geçen ayın başında Suriye’de PYD/PKK terör örgütüne Rakka  operasyonu kapsamında silah ve ekipman vermesi için Pentagon’a yetki vermişti.  PYD/PKK, ABD’nin Suriye’de tedarik ettiği silahları bugüne kadar gayriresmi  olarak alsa da Pentagon örgüte silah verdiğini reddediyordu.

Ancak hafta başında Pentagon, ilk kez PYD/PKK’ya hafif silahlar ve  askeri araçlar gönderdiğini duyurmuş ve IŞİD ile mücadele kapsamında örgütün  desteklenmeye devam edileceğini açıklamıştı.

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