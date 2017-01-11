Trump'tan Putin açıklaması

Barrack Obama'dan Başkanlığı devralacak olan Donald Trump, ilk basın açıklamasında Rus lider Putin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Putin'le anlaşmak için bir şansım var" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacak. Mİlyar dolarlık fabrika Meksika yerine Michigan'da açılacak. Birçok endüstri Amerika'ya geri dönecek.

F-35 projesi programın çok gerisinde kaldı.

Gazilerle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. 20 Ocak kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacak.

(Seçimde Rusya yardımı) Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı.

Clinton'ın müzakere sorularını önceden aldığını öğrendik.

Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Putin'le iyi anlaşmak için bir şansım var.

Rusya ile hiçbir iş anlaşmam, kredim yok. Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor.

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