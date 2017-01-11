Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump'tan Putin açıklaması

»
Trump'tan Putin açıklaması
Barrack Obama'dan Başkanlığı devralacak olan Donald Trump, ilk basın açıklamasında Rus lider Putin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Putin'le anlaşmak için bir şansım var" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacak. Mİlyar dolarlık fabrika Meksika yerine Michigan'da açılacak. Birçok endüstri Amerika'ya geri dönecek.

F-35 projesi programın çok gerisinde kaldı.

Gazilerle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. 20 Ocak kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacak.

(Seçimde Rusya yardımı) Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı.

Clinton'ın müzakere sorularını önceden aldığını öğrendik.

Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Putin'le iyi anlaşmak için bir şansım var.

Rusya ile hiçbir iş anlaşmam, kredim yok. Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor.

Hacklenmeye karşı mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan Putin açıklamasıTrump'tan Putin açıklamasıABD istihbaratından Trump'a uyarıABD istihbaratından Trump'a uyarıObama'dan Rusya ve Çin'e gönderme!Obama'dan Rusya ve Çin'e gönderme!ABD teröristlere destekte ısrarlı!ABD teröristlere destekte ısrarlı!BAE’ye Afganistan’da büyük şokBAE’ye Afganistan’da büyük şokİbadi'den ipleri gerecek açıklamaİbadi'den ipleri gerecek açıklamaRafsancani son yolculuğuna uğurlandıRafsancani son yolculuğuna uğurlandıObama'dan 2 Türk'e ödülObama'dan 2 Türk'e ödülBeyaz Saray Sözcüsü, Gülen için tarih verdi!Beyaz Saray Sözcüsü, Gülen için tarih verdi!Havada tehlikeli yakınlaşmaHavada tehlikeli yakınlaşma
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti