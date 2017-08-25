Trump'tan Venezuella’ya yeni yaptırım kararı!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları öngören kararı imzaladığını belirtti.

Yeni yaptırım paketi, Venezuella devlet kurumlarıyla bağlantılı şirketler ve kişilerle işbirliğini yasaklıyor. ABD şirketleri bundan böyle Venezuella’nın menkul kıymetlerine yatırım yapamayacak ve devlet tahvillerini alamayacak.

Yeni yaptırım paketinin hayata geçirilmesi için ABD maliye kurumları ve şirketlerine 30 günlük süre verildi.

Beyaz Saray, yeni yaptırımların Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun iç politikada attığı adımlara yanıt niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Sanders, "Nicolas Maduro’nun ekonomik yetersizliği ve ulusal servetin büyük çaplarda zimmete geçirilmesi ülkeyi mali acze düşürdü. Ülke yetkilileri gizli mali planlara başvurarak ülke varlıklarını çok düşük fiyattan satıyor" diye açıkladı.