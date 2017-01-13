'Trump'u Cumhurbaşkanımıza benzettim'

Trump'un, CNN muhabiri ile yaşadığı tartışmayı örnek gösteren Melih Gökçek sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Trump'u bu davranışı ile Cumhurbaşkanımıza benzettim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlığına seçilen iş adamı Donald Trump'ın ilk basın toplantısında CNN muhabiri ile yaşadığı tartışma Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İlk basın toplantısında CNN muhabiriyle tartışmalı bir diyalog yaşayan Trump'u haklı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün külliyede yaptığı açıklamada; CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya sözlü olarak çıkışarak soru sormasına izin vermemesini hatırlatarak, "Bakın Sayın Trump'ın basın toplantısında yanlışlık yapıldı ve Trump da o grubun muhabiri veya köşe yazarını benzetti" diye konuşmuştu.

GÖKÇEK: TRUMP'U CUMHURBAŞKANIMIZA BENZETTİM"

Trump'ın sert çıkışını bu sabah saatlerinde resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ABD Başkanı Trump'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettiğini açıkladı. Twitter hesabından CNN'i eleştiren Gökçek, "İşte bu kadar.. CNN bu sefer bir başkana(Trump) çarptı. Bu sefer sen uğraşacaksın. Trump'u bu davranışı ile Cumhurbaşkanımıza benzettim" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "KURUMUNUZ BERBAT"

Önceki gün ilk basın toplantısını düzenleyen Başkan Trump, kendisine soru sormak isteyen CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz. Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" diyerek tepki göstermişti. CNN muhabiri ise Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" savunmasını yaparken, Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" ifadesini kullanmıştı.