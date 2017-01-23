Trump’un oğlu ne yapıyor!

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump kadar ailesi de konuşulmaya devam ediyor. Trump’un küçük oğlu Barron’un törenlerdeki hareketleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra ailesi büyük ilgi çekmişti. Magazin haberlerinin ana konusu haline gelen Trump ailesi şimdi de sosyal medyanın gündeminde. Trump’ın 10 yaşındaki küçük oğlu Barron’un resmi törenlerden sıkılması üzerine yaptığı hareketler derlenen video kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı. Barron’un sıkılgan hallerinden derlenen videolar, izleyicileri gülümsetiyor.