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Truva Atı'ndan düştü hayatını kaybetti

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Truva Atı'ndan düştü hayatını kaybetti
Truva Atı'na ne sebeple çıktığı bilinmeyen bir kişi dengesini kaybedip düşünce hayatını kaybetti.

Çanakkale'de, Mestan Güney (55) adlı şahıs, Brad Pitt'in rol aldığı Troy adlı filmde kullanıldıktan sonra Kordon boyunda sergilenen 12,6 metre yükseklikteki atın üzerine tırmandı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve "Bana bir şey olmaz" diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından emniyet ekiplerinin ve 112 Acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE ÇIKARAK EYLEM YAPMIŞ

Mestan Güney, 2012 yılının Ocak ayında da Çanakkale Valiliği'nden memleketine gitmek için yol parası istemiş, yardım alamayınca Truva Atı'na çıkarak eylem yapmıştı.

2015 yılında ise Mestan Güney, Truva Atı'nın üstüne yeniden çıkarak gösteri yapmaya çalışmıştı.

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