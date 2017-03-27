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TSK: 10 terörist öldürüldü

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TSK: 10 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, bugün Hakkari Şemdinli Derecik Biz Tepe bölgesinde çıkan çatışmada bir teröristin, teçhizatı ve bir tanksavar (TAS) silahı ile ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi. TSK tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Bitlis ili, Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde 22 Mart 2017 tarihinde hava destekli ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan Operasyonu’ başlatılmıştır. Bu kapsamda; 27 Mart 2017 tarihinde icra edilen arazi araması esnasında 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.

Bugün 27 Mart 2017 Hakkari Şemdinli Derecik Yeşilova Köyü Biz Tepe Bölgesinde Pusu görevi icra eden kol ile temasa giren teröristlerden bir tanesi, silahı, teçhizatı ve bir tanksavar (TAS) silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.’ 

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