TSK: 115 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 3-9 Kasım tarihleri arasında 115 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 3-9 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan Irak'ın kuzeyi, Şırnak ve Diyarbakır'ı teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamda, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde büyük çaplı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 115 terörist etkisiz hale getirildi, 8 piyade tüfeği, bir makineli tüfek, 2 roketatar, 2 antipersonel mayın, 0,5 kilogram A-4 plastik patlayıcı, 0,5 kilogram dinamit, 0,2 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 5 kilogram TNT, 178 kilogram amonyum nitrat, 22 el bombası, 5 bin 822 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, iki 82 milimetre havan mühimmatı, 11 RPG-7 roketatar roketi, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 63 fünye, 64 şarjör, 2 telsiz, 2 el dürbünü, 1 gece görüş dürbünü ve 52 tüp ele geçirildi.

21 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 75 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

243 MESKUN MAHAL VE 2 BİN 15 KİLOMETRELİK ALAN KONTROL ALTINDA

Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar sonucunda, bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirerek, ağır darbe indirildi.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla yapılan Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesiyle Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK ve PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapacak.