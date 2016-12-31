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TSK açıkladı: IŞİD'in en kritik ismi öldürüldü!

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TSK açıkladı: IŞİD'in en kritik ismi öldürüldü!
TSK : El Bab'a yapılan hava harekatlarının birinde IŞİD terör örgütünün sözde Emirlerinden olan Ebu Ensari öldürüldü. IŞİD'in önemli isimlerinden Ebu Hüseyin Tunusi'nin bulunduğu konvoyda dün vurulmuştu. Güvenlik kaynakları Tunisi'nin öldüğünü açıklamıştı

Suriye'de 24 Ağustos'tan bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatlarının birinde IŞİD'in önemli isimlerinden Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

EBU HÜSEYİN TUNİSİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

IŞİD'in Rakka'dan El Bâb'a gönderdiği önemli isimlerinden Ebu Hüseyin Tunusi'nin içinde olduğu konvoy da bir gün önce hedef alınarak vurulmuştu. Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ebu Hüseyin Tunusi korumalarıyla birlikte öldürülmüştü. Rakka’da etkili olan fiğürlerden olduğu belirtilen Tunusi'nin, örgüt tarafından seçilip El Bab'a gönderildiği ifade ediliyordu.

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