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TSK duyurdu: Rus uçakları El Bab'da vurdu

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TSK duyurdu: Rus uçakları El Bab'da vurdu
TSK, Rus savaş uçaklarının da El Bab ve hemen güneyinde IŞİD hedeflerini vurduğunu açıkladı. Rus uçaklarının operasyonunda 12 terörist öldürüldü.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 129'uncu gününde 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı. 26 IŞİD terör örgütü mensubunun ise mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin IŞİD’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

RUS UÇAKLARI VURDU, 12 TERÖRİST ÖLDÜ

Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki IŞİD hedeflerine 3 kez hava harekâtı icra edildiği; bunun sonucunda 12 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisinin alındığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

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