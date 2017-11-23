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'TSK hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek'

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'TSK hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek'
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar "Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek, asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini yerine getirmeye devam etmektedir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada "Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek, asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini, yüksek bir şuur ve üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir." dedi.

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