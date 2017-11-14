TSK: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde 11, Zap bölgesinde 5 teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) 13 Kasım tarihli operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Buna göre Şırnak Merkez Bestler Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda dört terörist öldürüldü. Bir adet RPG-7 roketatar, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet el yapımı patlayıcı, iki adet el dürbünü, iki adet el telsizi ele geçirildi.

Hakkâri Şemdinli ve Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki RPG-7 roketatar, iki el bombası, dokuz telsiz, 23 el yapımı patlayıcı düzeneği elektronik devresi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin Dargeçit’te, arazi aramasında bir adet el bombası, bir adet silah üstü dürbün ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Merkez’de, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen iki terörist hava harekâtıyla öldürüldü.

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 11 terörist hava harekâtıyla öldürüldü.

ZAP'TA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamada ayrıca, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekatında 5 terörist öldürüldüğünü, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 mağara ve muhabere iletişim tesislerinin ise imha edildiğini bildirildi.