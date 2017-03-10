TSK son bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı!

TSK, terörle mücadele operasyonları ve Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin son bilgileri paylaştı.

TSK'dan gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin arda arda son dakika açıklamalar geldi. TSK son bir haftada terör operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildğini açıkladı.

Ayrıca Fırat Kalkanı Herekatı'nın başlangıcından bugüne kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 bin 325 hedefin imha edildiği 2 bin 647’si ölü olmak üzere toplam 3 bin 60 IŞİD, 425’i ölü olmak üzere toplam 462 PKK/PYD/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647’si ölü olmak üzere toplam 3 bin 60 IŞİD'li 425’i ölü olmak üzere toplam 462 PKK/PYD/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 bin 325 hedefin imha edildiği bildirildi.