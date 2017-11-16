TSK: Sonbaharda 574 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında sonbaharda düzenlediği operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK mensubu 574 teröristi etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe indirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyenterör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, şu sıralar kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik sonbaharda da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve yaz aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, sonbahar döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Eylül-14 Kasım arasındaki iki buçuk aylık sonbahar döneminde terör örgütü PKK saldırılarında 40 güvenlik görevlisi şehit oldu.

İşçilerin de aralarında bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiği terörist saldırılarda 14 sivil de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 80 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

574 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

İki buçuk aylık sonbahar döneminde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 574 terörist etkisiz hale getirildi.

SONBAHARDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN SÖZDE SORUMLULAR

İki buçuk aylık süreçte kırsalda teröristlerin peşini bırakmayarak örgüte ağır darbe indiren güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Sonbaharda Tunceli'deki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler listesi"nin gri kategorisinde yer alan örgütün bölgedeki sözde sorumlularından olduğu belirlendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün Nazımiye ilçesi sözde üst düzey sorumlularından "Yılmaz Amed" kod adlı Bayram Yılmaz olduğu anlaşıldı.

Aynı ilin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 9 teröristten "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı. Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu tespit edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki konvoyuna saldırı düzenleyen Göksel Tiryaki olduğu belirlendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Dersim Ferhat" kod adlı sözde Dersim eyalet sorumlusu Burak Aydemir olduğu öğrenildi.

TSK unsurlarınca Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu ortaya çıktı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen ve aralarında örgütün sözde sorumlularından "Xebat" ve "Cekdar" kodlu adlı teröristlerin de olduğu 10 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak Bestler-Dereler'deki operasyonda da aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve yurt içinde bu kategoride bulunan tek terörist olan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu da öldürüldü.