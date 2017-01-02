TSK'da 13 bin subay azaldı

TSK, 2 Ocak 2017 itibariyle TSK bünyesinde, 203'ü general ve amiral, 26 bin 278'i subay bulunduğunu bildirdi. Darbe girişi öncesi 358'i general ve amiral olmak üzere 39 bin 287 subay vardı. TSK, Ocak 2017 dönemi personel sayısını açıkladı.

TSK'dan personel sayısı ile ilgili yapılan açıklamada, 203 General/Amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaş, 16 bin 149 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere profesyonel personel sayısının 155 bin 199 olduğu belirtildi. Askeri personel toplamı 359 bin 273 olarak açıklanırken, 6 bin 925 yedek subay, 197 bin 149 er/erbaş olmak üzere yükümlü personel toplamının ise 204 bin 74 olduğu ifade edildi. Kuvvet Komutanlıklarında 29 bin 693 sivil memur ve işçi, Milli Savunma Bakanlığında 6 bin 408 sivil memur ve işçi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ise 3 bin 139 sivil memur ve işçinin görev yaptığı kaydedildi. Açıklamada, toplam personel sayısının ise 398 bin 513 olduğu bildirildi.

1 TEMMUZ'DA AÇIKLANMIŞTI

Genelkurmay darbe girişi öncesi en son 1 Temmuz'da personel sayısını açıklamıştı. Buna göre, TSK'da 358'i general ve amiral, 270 bin 970'i yükümlü olmak üzere toplam 570 bin 111 personel görev yapıyordu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarında 325, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 32 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda bir olmak üzere toplam 358 general ve amiral vardı. O dönem subay sayısının 39 bin 287 olduğu TSK'da, 96 bin 391 astsubay ve 21 bin 303 uzman jandarma görev yapıyordu. Genelkurmay'da uzman erbaş sayısı da 76 bin 641 olarak açıklanmış, sözleşmeli erbaş ve er sayısı ise 13 bin 216 olarak duyurulmuştu. TSK'da ayrıca 6 bin 477 yedek subay, 264 bin 493 erbaş ve er olmak üzere 270 bin 970 yükümlü personel yer aldığı belirtilmişti.