Bugünkü YENİÇAĞ »

TSK'da ByLock operasyonu

»
TSK'da ByLock operasyonu
İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 71 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında TSK'da görevli rütbeli subayların da bulunduğu 71 askeri personel ve yakınlarına yönelik operasyon düzenledi.

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Darbecilere elinde silahla direnmişDarbecilere elinde silahla direnmişTSK'da ByLock operasyonuTSK'da ByLock operasyonuMurat Belge hakkında karar çıktıMurat Belge hakkında karar çıktıCHP'den referandum anketiCHP'den referandum anketiŞehit aileleri referandumda 'Hayır' diyor!Şehit aileleri referandumda 'Hayır' diyor!Eriğin kilosu 300 TLEriğin kilosu 300 TLByLock itirafına tahliyeByLock itirafına tahliyeAkçakale'de güvenlik alarmıAkçakale'de güvenlik alarmıAdil Öksüz sanılan o isim kim çıktı!Adil Öksüz sanılan o isim kim çıktı!Çanakkale’de 100 yıllık tarih çalındıÇanakkale’de 100 yıllık tarih çalındı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti