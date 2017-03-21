TSK’da Bylock operasyonu

FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 40 asker ve asker abisi tutuklanma talebiyle Nöbetçi sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin örgüt içi haberleşmeyi sağlayan kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen 40 asker ve asker abisi gözaltına alındı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Soruşturma Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 40 asker ve asker abisi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerine başvurulan 40 şüpheli savcılıktaki sorguları ardından tutuklanmaları üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor.