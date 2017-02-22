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TSK'da o yasak kalktı!

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TSK'da o yasak kalktı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görevli kadın subay ve astsubaylar istedikleri takdirde başörtüsü takabilecek. Düzenlenenin sadece muvazzaf personeli kapsamadığı, isteyen askeri öğrencilerin de başörtüsü takabileceği belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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