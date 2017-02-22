TSK'da o yasak kalktı!

HDP ile "evet" için anlaştılarKıbrıs'ta Türk tarafı görüşmeye katılmayacakTSK'da o yasak kalktı!Diyanet'in kitabında Gülen referans gösteriliyorOrta Doğu, ABD ve İsrail'in çıkarına göre şekilleniyorTürkiye, kitap okuma oranında kaçıncı sırada?İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi!Şehit eşini bir an bile yalnız bırakmadıArtık okullarda o diller öğretilecek!Yoğun bakımda büyük rezalet
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.