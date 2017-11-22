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TSK'daki memurların disiplin yönetmeliğinde değişiklik

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TSK'daki memurların disiplin yönetmeliğinde değişiklik
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli memurlar, disiplin cezalarına idari yargıda açacakları davayla itiraz edebilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması'na Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki memurlar, değişiklikle yönetmelik kapsamından çıkarıldı ve Yüksek Disiplin Kurulu yapısında yenilik yapıldı.

İDARİ YARGIDA DAVA AÇILABİLECEK

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında oluşan kurulda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığının plan ve yönetim daire başkanı veya Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık birinci hukuk müşaviri ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürü görev alacak.

Müstakil birimlerde amirlik görevini yürüten subay ve astsubayın yanı sıra memurlara da disiplin amirliği yetkisi verildi. Memurlar, disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz kapsamında idari yargıda dava açılabilecek.

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