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TSK'dan açıklama

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TSK'dan açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada “Kuzey Irak’taki 5 terör örgütü hedefi hava harekatıyla vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

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