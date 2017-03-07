TSK'dan açıklama

Org. Akar, Amerikan ve Rus mevkidaşlarıyla Antalya'da bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la Antalya'da bir araya geldi.

Akar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşülmekte olduğu bildirildi.

Öte yandan Rakka operasyonuyla ilgili tarafların görüşlerini aktardığı bilgisi verildi.

TSK görüşmeye ilişkin açıklama yaptı: Üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin koordinasyonu, terör örgütleri ile yürütülen mücadele, istenmeyen olayların engellenmesi için tedbirler konuşuldu.