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TSK'dan açıklama geldi!

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TSK'dan açıklama geldi!
Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, “Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Ortaköy’de düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. TSK’dan saldırıya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Ortaköy’de, 01 Ocak 2017 Pazar günü saat 01.15 sularında alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

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