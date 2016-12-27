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TSK'dan El Bab açıklaması

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TSK'dan El Bab açıklaması
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü IŞİD'e ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü  IŞİD'e ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD  başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut  güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin  kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 126. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet  gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele  geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı, 13 IŞİD'li  terörist ise etkisiz hale getirildi.

Harekatta, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü  IŞİD'e ait 158 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Teröristlerce  kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve  araçların bir bölümü imha edildi, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca yapılan atışlarla TSK unsurlarının ilerleyişine engel olan  terör örgütü IŞİD'e ait silah mevzileri baskı altında tutuldu.

Terör örgütü IŞİD'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek  sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne,  çoğu tuzaklanmış 2 bin 387 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale  getirildi.

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