TSK'dan, El Bab açıklaması

El Bab'ta IŞİD bombalı araçlarla saldırdı saldırıda 2 IŞİD'li canlı bomba kendini patlattı, Türk askeri saldırıdan etkilenmezken 7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

El Bab’ta IŞİD unsurlarının bomba yüklü araçla geçici üs bölgesine saldırı girişimine ÖSO askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu 8 IŞİD’li öldürüldü. Araç içerisinde bulunan 2 IŞİD’linin kendini patlatması sonucu 7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Türk askerlerinin saldırıdan etkilenmediği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada ise El Bab bölgesinde kontrolün büyük ölçüde sağlandığı, harekatın devam ettiği ve birliklerimize yönelik 2 canlı bomba saldırısının engellendiği belirtildi.