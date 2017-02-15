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TSK'dan, El Bab açıklaması

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TSK'dan, El Bab açıklaması
El Bab'ta IŞİD bombalı araçlarla saldırdı saldırıda 2 IŞİD'li canlı bomba kendini patlattı, Türk askeri saldırıdan etkilenmezken 7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

El Bab’ta IŞİD unsurlarının bomba yüklü araçla geçici üs bölgesine saldırı girişimine ÖSO askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu  8 IŞİD’li öldürüldü. Araç içerisinde bulunan 2 IŞİD’linin kendini patlatması sonucu 7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Türk askerlerinin saldırıdan etkilenmediği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada ise El Bab bölgesinde kontrolün büyük ölçüde sağlandığı, harekatın devam ettiği ve birliklerimize yönelik 2 canlı bomba saldırısının engellendiği belirtildi.

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