TSK'dan flaş açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü IŞİD'e ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyongüçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Bu sabah 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelere yer verilen bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği bildirildi.

Bilgilendirmeye göre, gün içinde iki muhalif şehit oldu, tank atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda üç IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Tespit edilen 134 IŞİD hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen IŞİD'e ait altı hedefe de 9 bomba atılarak IŞİD mensuplarınca kullanılan 6 savunma ve silah mevzi imha edildi. İlk anda alınan görüntülerden 9 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği belirlendi.

SAĞ ELE GEÇİRİLEN TERÖRİSTLER VAR

Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve teröristlerin telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

IŞİD'ten temizlenin bölgelerde muhaliflere destek sağlayan timler tarafından 53 el yapımı patlayıcının imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.