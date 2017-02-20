TSK'dan hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Zap bölgesindeki PKK'lı teröristlere hava harekatı düznelendi. Saldırıda 11 teröristin etkisiz hale geldiği açıklandı.

TSK : Bugün 02.42-02.59 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir mağara girişinde tespit edilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarından, alınan ilk görüntülere göre 11’i etkisiz hale getirilmiştir.