TSK'dan Irak'a hava operasyonu

Irak kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi.

TSK’dan yapılan açıklamada “Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir.” denildi