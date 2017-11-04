Bugünkü YENİÇAĞ »

TSK'dan Irak'a hava operasyonu

»
TSK'dan Irak'a hava operasyonu
Irak kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi.

TSK’dan yapılan açıklamada “Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir.” denildi

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gri listedeki PKK'lı terörist böyle teslim oldu!Gri listedeki PKK'lı terörist böyle teslim oldu!Hulisi Akar Hakkari'de!Hulisi Akar Hakkari'de!Kazakistan’da ilk defa Latin alfabesiyle gazete basıldıKazakistan’da ilk defa Latin alfabesiyle gazete basıldıDurmazlar Grup şirketine kayyum atandıDurmazlar Grup şirketine kayyum atandıLibya'da 3 Türk çalışan kaçırıldıLibya'da 3 Türk çalışan kaçırıldıŞehit polis Ahmet Alp Taşdemir için tören düzenlendiŞehit polis Ahmet Alp Taşdemir için tören düzenlendiMedya Arkası (04.11.2017)Medya Arkası (04.11.2017)Hakkari'de yüzbaşı şehit olduHakkari'de yüzbaşı şehit olduÜlkücü camianın acı günüÜlkücü camianın acı günüEmrah Serbes'ten mektupEmrah Serbes'ten mektup
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti