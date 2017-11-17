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TSK'dan NATO'yla ilgili flaş açıklama

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TSK'dan NATO'yla ilgili flaş açıklama
NATO'da yaşanan skandalla ilgili TSK'dan da açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı, NATO'nun Norveç’teki Trident Javelin tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düşmanla işbirliği içinde gösterilmesi üzerine tatbikatta görevli 41 Türk askerinin tatbikattan çekilmesi emrinin verildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Norveç'in Stavanger kentinde bulunan Müşterek Harp Merkezi’nde gerçekleşen tatbikatta bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalara ilişkin Genelkurmay internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen “Trident Javelin”  adlı NATO tatbikatının son safhasında, tatbikatın 'Karşıt kuvvetler' fotoğrafları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yerleştirildiği tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak  karşı kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir. Durumun Genelkurmay Karargahı'na intikal etmesi üzerine , yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, konu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilmiş ve tatbikata katılan Türk Silahlı"Kuvvetleri personelinin derhal tatbikattan geri çekilmeleri emredilmiştir." 

Olaya karışan iki kişinin görevden alındığı hatırlatılan açıklamada “Sıralı NATO makamlarınca yaşanan olaydan duyulan üzüntü ve olayın kabul edilemez olduğu belirtilerek yazılı ve sözlü olarak özür dilenmiştir.” denildi.

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