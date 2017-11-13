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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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